Kırıkkale’de engelli bireyler, düzenlenen etkinlikte türkü ve şarkılar söyleyerek keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte, müzik eşliğinde sergilenen dans ve oyun performansları izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Kırıkkale’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler, engelli bireyler ve aileleri için unutulmaz anlara sahne oldu. Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda gerçekleştirilen programa, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, öğretmenler, veliler ve çeşitli kurum temsilcileri katılım sağladı. Etkinlikte engelli bireyler, sahnede sergiledikleri performanslarla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Müzik eşliğinde yapılan oyunlar ve dans gösterileri, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Sefa Güleç’in söylediği bozlak türküsü, salona enerji ve coşku katarken, Yahya Umut Kaynak’ın performansı da büyük alkış aldı.

"Engelli kardeşlerimiz bir melek"

Vali Makas, etkinlikte yaptığı konuşmada farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekti. Engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek için yapılan çalışmalara değinen Makas, "3 Aralık, engelli kardeşlerimizle ilgili bir farkındalık günü. Asıl olan, onların derdiyle dertlenebilmek, neşeleriyle neşelenebilmek, başarılarıyla övünmek ve takdir etmek. Devletimiz yerel idaresiyle, gerek yerel yönetimleriyle beraber, engelli kardeşlerimizin daha rahat bir hayat standardına kavuşmaları ve topluma entegre olmaları noktasında yığınla çalışmalar yapıyor. Son 15-20 yılda belki Batı’nın da özen gösterdiği ve gıptayla baktığı güzel çalışmalara imza atıldı. Engelli kardeşlerimiz bir melek, biz buna inanıyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Kader Tavşancıoğlu ise duygularını, "Ders yaptık, eğlendik, oynadık ve çok mutlu oldum" sözleriyle dile getirdi.