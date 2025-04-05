Kırıkkale Belediyesi, kentte etkili olan yağışlarda oluşan su birikintilerine karşı altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kanal Arıza ekipleri, yağışlı havalarda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla Millet Bulvarı üzerindeki Eski Rektörlük Kavşağı’nda çalışma yürütüyor. Söz konusu alandaki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Önal, sahadaki görevlilere kolaylıklar dileyerek gerekli talimatlarını iletti. Mahalle sakinlerinden de olumlu geri dönüş alan altyapı çalışmaları sayesinde, hem yayalar hem de sürücüler için daha güvenli ulaşım imkanı sağlanıyor. Başkan Ahmet Önal, bu tür yatırımların şehir genelinde artarak devam edeceğini ifade etti.