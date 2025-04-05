Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Zeqiri’nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top direkten döndü.
68. dakikada Emrecan’ın ceza sahası içi sol tarafından son çizgiye inip içeriye çevirdiği top Moutoussamy çarpıp kornere gitti. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, Moutoussamy’nin elle oynaması gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
70. dakikada penaltıda topun başına geçen Berkay Özcan’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
84. dakikada Murat Paluli’nin sağ taraftan pasında ceza sahası içinde Simic’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Erkan Akbulut
Rizespor: Tarık, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Casper Hojer, Mithat, Berkay, (Emrecan Bulut dk. 77), Verasanovic (Buljubasic dk. 77), Zeqiri (Akintola dk. 65), Jurecka, Sowe
Yedekler: Grbic, Eray Korkmaz, , Efe Doğan, Ayberk Karapo, Habil Özbakır, Doğanay Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Radakovic, Tolga, Uğur, Moutoussamy (Menig dk. 81), Bekir (Camara dk. 86), Rodrigues (Simic dk. 58), Charisis, Efkan Bekiroğlu, Manaj
Yedekler: Arda Erdursun, Pritchard, Alaaddin Okumuş, Sonko , Poungouras, Ziya Erdal, A. Turgunbaye
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Berkay Özcan (dk. 70 pen.) (Çaykur Rizespor), Simic (dk. 84) (Sivasspor)