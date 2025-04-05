Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın beton menfeze çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti.

Karabük-Kastamonu kara yolu Sarıahmetli köyü yakınlarında Mustafa Demir (48) idaresindeki 37 SE 422 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüjdeki beton menfeze çarptı. Kazada sürücü ile birlikte yolcu olarak bulunan Muzaffer (67) ve Şefika Demir (65) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlı ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Şefika Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.