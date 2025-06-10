Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da kampa girecek olan Beşiktaş, bu süreçte 4 hazırlık maçı yapacak.
Beşiktaş, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak. 3 Temmuz Perşembe gününe kadar hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek olan siyah-beyazlılar, yurt dışı kampını 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında 4 hazırlık maçı oynayacak.
Hazırlık maçlarının programı şöyle:
10 Temmuz Perşembe
20.00 Beşiktaş - ST Pölten (NV Arena)
13 Temmuz Pazar
18.00 Beşiktaş - FC Admira Wacker (Datenpol Arena)
16 Temmuz Çarşamba
19.30 Beşiktaş - Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
17 Temmuz Perşembe
19.30 Beşiktaş - FC Petrzalka 1898 (Ergo Arena)