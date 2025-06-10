Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da kampa girecek olan Beşiktaş, bu süreçte 4 hazırlık maçı yapacak.

Beşiktaş, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak. 3 Temmuz Perşembe gününe kadar hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek olan siyah-beyazlılar, yurt dışı kampını 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında 4 hazırlık maçı oynayacak.

Hazırlık maçlarının programı şöyle:

10 Temmuz Perşembe

20.00 Beşiktaş - ST Pölten (NV Arena)

13 Temmuz Pazar

18.00 Beşiktaş - FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

16 Temmuz Çarşamba

19.30 Beşiktaş - Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

17 Temmuz Perşembe

19.30 Beşiktaş - FC Petrzalka 1898 (Ergo Arena)