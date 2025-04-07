Eskişehir’de tek başına yaşayan 61 yaşındaki kiracısından 20 gündür haber alamayan ve kirasını tahsil etmek için eve giden mülk sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın cansız bedeni ile karşılaştı.

Edinilen bilgilere göre, H.D. isimli şahıstan yaklaşık 20 gündür haber alamayan ev sahibi durumdan şüphelendi. Ev sahibi ödenmemiş kirasını da almak için, 61 yaşındaki kiracısı H.D.’nin tek başına ikamet ettiği Tepebaşı ilçesinde bulunan Balkan Caddesi’ndeki 3 katlı binanın ikinci katındaki adrese gitti. Kapıyı çalan ev sahibi, cevap alamaması üzerine durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapının açılmasıyla eve giren ekipler, H.D.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. H.D.’nin cansız bedenini inceleyen belediye tabibi, şahsın ölümü için "şüpheli" dedi. H.D.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.