Antalya Bilim Merkezi, robotik kodlama atölyesi ile katılımcılarını yeni uygulamalarla tanıştırıyor.

Antalya’nın Kepez Belediyesi’nin çatısı altında hizmet veren Antalya Bilim Merkezi’nde, lise ve üniversite düzeyindeki yapay zeka, yazılım, robotik kodlama gibi teknoloji bilgileri, 7-14 yaş grubuna uygulamalı olarak öğretiliyor. Merkezin en fazla katılım sağlanan robotik kodlama atölyesinde, Tinkercad ile 3D modelleme yapılarak dijital tasarım becerileri kazandırılmaya başlanıyor. Mobil uygulama yapımı gösterilen atölyede ise Tinkercad ile 3D matrix tasarımı, matrix dijital evren, elektronik devre tasarımı ve mBot ile elektronik programlama başlıklarında yeni çalışmalar öğretiliyor.

Teneffüslere çıkmıyorlar

Öğrencilere geleceğin mühendisleri olmayı hayal ettiren atölye müdavimlerinin, Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkı sağlayabileceği öngörülüyor. Ara tatil ve yaz tatillerindeki birer haftalık kamp çalışmalarında teneffüse çıkmak yerine atölyedeki uğraşlarına devam etmeyi tercih eden kodlama öğrencileri, öğrendiklerini günlük hayatta kullanabilmek için pratik yapıyor.

Teknolojiyle büyüyen nesiller

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, çocukların erken yaşta teknolojiyle tanışmalarını istediklerini belirterek, genç yaşta kodlama ve robotik eğitiminin gelecekteki başarıların temelini oluşturacağını vurguladı. Ayrıca, Antalya Bilim Merkezi’nin bu süreci destekleyerek teknoloji alanında yeni nesillerin yetişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Düşünme becerisi

Antalya Bilim Merkezi Elektrik-Elektronik Mühendisi Murat Bahar da, "Öğrencilerimin ders saatleri dışında bile atölyelerde projeler yapmak için sabırsızlanmaları ve sürekli yeni fikirler üretmek istemeleri bizi de heyecanlandırıyor. Bu heyecan ve merak, çocukların farklı düşünme, problem çözme ve mühendislik becerilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlıyor" dedi.