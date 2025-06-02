Türk Ocakları Eskişehir Şubesi tarafından Millî Mefkûre Mektebi çatısı altında düzenlenen XII. Gençlik Kurultayı açılış oturumu başladı.

"Türk Birliğinin Jeopolitik Önemi: Birliği Oluşturma Yolundaki Engeller ve İmkânlar" ana temasıyla düzenlenen kurultay, genç akademisyenlerin, öğrencilerin ve Türk Ocaklıların yoğun ilgisiyle başladı. Kurultay Türk Ocakları Eskişehir Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Turgay Çakır’ın açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında gençliğin güncel sorunlarına dikkat çeken Başkan, siyasi tartışmalara girmeden fakat yapıcı eleştirilerde bulunarak, karar alıcıların gençliğin meseleleriyle yeterince ilgilenmediğini ifade etti. Her köşe başına açılan üniversitelerin eğitimde niceliği artırsa da niteliği düşürdüğünü, bu durumun yükseköğrenim mezunu işsizliğini artırdığını vurguladı. Eğitimdeki yapısal açıkların aynı zamanda bir entelektüel boşluk oluşturduğunu belirten Başkan, bu boşluğun Eskişehir Türk Ocağı bünyesinde, Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’ın destekleriyle giderilmeye çalışıldığını söyledi. Konuşmasının sonunda Nedim Ünal’a, şube yönetimine, gençlik kolları teşkilatına ve ocağa gönül veren tüm gençlere teşekkür etti.

Daha sonra söz alan Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, "Yıllardır ifade ediyoruz; Türkiye’nin en yakıcı meselelerinden biri eğitimdir. Bu alanda köklü bir zihniyet değişimine ihtiyaç vardır. Bunun yanında gençlik meselesi de hayati önemdedir. Ne yazık ki milliyetçi camia olarak bu alanlara yeterince derinlikli ve sürekli bir çaba ortaya koyamıyoruz. Öte yandan, Türk dünyasıyla ilişkilerimiz hâlâ yüzeysel ve dönemsel heyecanların ötesine geçemedi. Oysa bu meseleler, günlük siyasetin değil, milletin istikbali açısından ele alınması gereken stratejik alanlardır. Yapılan her çalışmanın, atılan her adımın devamlılık arz etmesi şarttır. Biz de Eskişehir Türk Ocağı olarak, zamanın ruhunu okuyabilen, şahsiyetli ve şuurlu bir nesil yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bugün burada toplanan gençlerimizin bu bilinçle hareket etmeleri, bizler için en büyük umuttur." dedi.

Kurultayın açılış konferansı ise Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Okan Yeşilot tarafından "Türk Devletleri Teşkilatı’nın Geleceği: İmkânlar ve Riskler" başlığıyla verildi. Kurultaya iştirak edenlerin ilgiyle dinlediği konferansta Prof. Dr. Yeşilot, Türk dünyasının bölgesel ve küresel ölçekte artan jeopolitik önemini tarihi, kurumsal ve stratejik boyutlarıyla değerlendirdi. Türk Dünyası 2040 Vizyonu’na ve yakın zamanda Macaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Budapeşte Zirvesi’ne de değinerek, TDT’nin Avrupa kıtasıyla ilişkilerinde yeni bir dönem başlattığını ifade etti. Bu meyanda, TDT’nin sadece kültürel değil, aynı zamanda ekonomik, diplomatik ve güvenlik boyutlarında da küresel ölçekte daha etkili bir aktör hâline gelme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Beş oturum halinde gerçekleşen XII. Gençlik Kurultayında toplam 19 tebliğ sunuldu. Oturumların sona ermesi ardından Türk Ocakları Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Volkan Marttin, Av. Alp Emre Varol ve Öğt. Yüksel Kayın’dan oluşan değerlendirme heyeti kurultaya dair tespitlerini aktardı. Ardından Kurultay Başkanı Prof. Dr. Oktay Berber tarafından kurultay sonuç beyannamesinin okunmasıyla XII. Gençlik Kurultayı sona erdi.