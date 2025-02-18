Kınık Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek yeni meydan projesi için saha çalışmalarına başladı. Proje, sosyal yaşamı canlandıracak ve ilçeye yeni bir nefes alanı kazandıracak.

Kınık Belediyesi, ilçenin sosyal ve kültürel yaşamını güçlendirecek yeni meydan projesi için çalışmalarına başladı. Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Hasibe Velibeyoğlu, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürü Aylin Göknur ve Mimar Kerem Can Kırılmaz ile birlikte ilçede incelemelerde bulunarak projenin detaylarını değerlendirdi. Başkan Sema Bodur, meydan projesinin Kınık’ın tarihi dokusuna ve kent kimliğine uygun şekilde tasarlanacağını belirterek, ilçeye yeni bir sosyal alan kazandıracaklarını vurguladı. "İlçemizin çehresini değiştirecek, sosyal yaşamı canlandıracak yeni meydan projemiz için saha çalışmalarımıza başladık. Halkımızın keyifle vakit geçirebileceği bir meydan oluşturmak için titizlikle çalışıyoruz" dedi.

Sosyal ve kültürel yaşama katkı sunacak

Kınık Belediyesi’nin yeni meydan projesi, sadece estetik bir düzenleme olmanın ötesinde, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak bir buluşma noktası olarak planlanıyor. Proje kapsamında yeşil alanlar, dinlenme alanları ve etkinlik sahalarının yer alacağı belirtildi.

Başkan Bodur, "Bu projeyle ilçemize yeni bir nefes alanı kazandırmayı hedefliyoruz. Kınık’ın sosyal hayatına katkı sağlayacak, vatandaşlarımızın keyifle zaman geçirebileceği bir meydan olacak. İlçemize değer katacak bu önemli projeyi en kısa sürede hayata geçirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.