Denizli’nin Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi’nde 800 yılı aşkın zamandır her yıl Ağustos ayında düzenlenen Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı etkinliği, Büyük Menderes Nehri’ndeki susuzluk tehlikesi nedeniyle bu yıl 26-27 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

Aşağıseyit Muhtarı Safet Oğuz, Ağustos ayının sonlarına doğru Büyük Menderes Nehri’nin kuruduğunu, su olmadığını söyleyerek, "Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan ve yöremizdeki çobanlar ile istişareler yaptık. Vahşi sulama nedeniyle Büyük Menderes Nehri tamamen kuruyor. Geçmiş yıllarda taşıma suyla etkinli yapıldı. Bu kez su da koku oluşuyor ve koyunlar suya atlamak istemiyor" dedi.

Etkinliğin UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri listesinde yer aldığını hatırlatan Oğuz, etkinliğin yapıldığı bölgede sontaj çalışmaları yaptıklarını ve su bulamadıklarını söyleyerek, "Biz bu geleneği yaşatmak için Çal Belediyesi ile birlikte çırpınırken, Devlet Su İşleri’nden de anlayış bekliyoruz. Lütfen Temmuz ayında o menderes yatağı susuz kalmasın" diye konuştu.

Muhtar Oğuz, yarışmaya katılacak olan çobanlarla toplantı yaparak, hazırlıklar hakkında bilgi verdiğini sözlerine ekledi.