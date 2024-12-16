Kilis’te gerçekleştirilen 2 farklı narkotik operasyonunda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 3 şüpheli yakalandı.

Kilis Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler ilk operasyonda M.F.N. adlı şüphelinin içinde bulunduğu çekicide yaptıkları aramada daralı ağırlığı 3,71 gram esrar maddesi ve 6 adet captagon hap ele geçirdi. Şüpheli şahıs, uyuşturucu bulundurma suçlamasıyla gözaltına alınırken bir başka operasyonda ise M.E. ve Ü.B. isimli iki şüphelinin bulundukları araçta yapılan aramada 3,29 gram metamfetamin maddesi yakalandı.

Yakalan 3 şüpheli haklarında işlem başlatıldı.