Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde ve okul çevresindeki marketlerde denetim yaptı. Öğrencilerin sağlıklı gıdalara erişimini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartlarda ve fiyat etiketleri kontrol edildi. Denetimler sırasında bazı kantinlerde gazlı içecek satıldığı tespit edilirken, işletme sahiplerine gerekli uyarılar yapıldı. Ekipler, okullarda gazlı içecek satışının yasak olduğunu hatırlatarak öğrenci sağlığının öncelikli olduğunu vurguladı.