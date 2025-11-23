Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Merkez Gülbaba Köyü Gülbaba İlkokulu’nda eğitim gören 45 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

Jandarma ekipleri, Mobil Trafik Aracı ile öğrencilere trafik güvenliği konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla teorik ve uygulamalı bilgilendirme yaptı. Eğitimde, yaya ve okul geçitlerinin doğru kullanımı, trafik işaret ve levhalarının anlamları, bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, trafikte güvenli şekilde karşıdan karşıya geçme yöntemleri ve genel trafik kuralları öğrencilere anlatıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere satranç takımı, boyama ve hikaye kitabı hediye edildi.