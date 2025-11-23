Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 6 mahallede vatandaşların evlerine misafir oldu. Mahalle ziyaretlerinin sadece bir program değil, bir gönül meselesi olduğunu Söyleyen Yılmaz, "Bizim için her kapıyı çalmak, her evi ziyaret etmek ve her gönüle dokunmak bir vefa borcudur. Vatandaşımızın kapısını çalmak, halini hatırını sormak, ihtiyaçlarını yerinde görmek bizlere güç veriyor" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü vatandaş buluşmalarına ara vermeden devam ediyor. Osmangazi, Yeni Mahalle, Umut, Selehattin Eyyubi, 8 Şubat ve Çamlıtepe Mahallelerinde evlere misafir olan Başkan Yılmaz, hemşehrileriyle sıcak ve samimi ortamlarda bir araya gelerek talep ve önerileri birebir dinledi.

"Şehitkamil’in geleceğini birlikte şekillendireceğiz"

Yılmaz, özellikle kadınlarla yaptığı toplantılarda bölgenin sorunlarını yerinde tespit etti. Ev ekonomisinden sosyal desteklere, mahallenin alt yapı taleplerinden çocukların geleceğine dair konulara kadar pek çok başlıkta vatandaşları dinleyen Yılmaz, her fırsatta vatandaşla iç içe olmayı sürdüreceğini, Şehitkamil’in geleceğini yine vatandaşlarla birlikte şekillendireceklerini ifade etti.

"Sorumluluk değil, vefa borcu"

Belediyecilik anlayışlarının temelinde insanı merkeze alan bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Şehitkamil’i birlikte inşa etmek, birlikte güzelleştirmek için sahadayız. Her gün yeni bir kapıyı çalıyor, yeni bir gönle misafir oluyoruz. Bizim için her kapıyı çalmak, her evi ziyaret etmek ve her gönüle dokunmak bir sorumluluk değil, bir vefa borcudur. Şehitkamil’de hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi ve her noktasında yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Sahada aldığımız her geri bildirim bizim için yol gösterici bir değerdir" diye konuştu.

Vatandaşlardan Başkan Yılmaz’a teşekkür

Mahalle sakinleri ise belediyenin sahada olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, talep ve önerilerini doğrudan iletebilmekten duydukları memnuniyeti paylaştı. Vatandaşlar, özellikle temizlik hizmetleri, altyapı çalışmaları ve sosyal destek uygulamalarındaki hızlı geri dönüşlerin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.