Kilis’te meydana gelen iş yeri kurşunlanması olayıyla ilgili polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 5 şüpheli yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalarda, Tosyalı Mahallesi Ortaokul Caddesi’nde meydana gelen olayın motosikletle gelen 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği, bu kişilerle bağlantılı olarak olaya yardım eden ve azmettiren şahısların da bulunduğu tespit edildi. Ekiplerce belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA