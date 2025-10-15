Gölcük’te yeniden inşa edilen iki okul, kasım ara tatilinde öğrencilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Gölcük’te eğitim alanında yürütülen önemli projelerle ilçenin eğitim altyapısı güçlenmeye devam ediyor. İlçede yeniden inşa edilen Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi ve Şehit İsmail Demircan İlkokulu, Kasım ayındaki ara tatilde eğitim ve öğretime başlayacak. Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, yapımı devam eden okul binalarındaki son durumu yerinde inceledi.

İnşaat çalışmaları devam ediyor

İlçenin köklü okullarından Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi ve Şehit İsmail Demircan İlkokulu’nun devam eden çalışmalar ise tamamlanmak üzere. Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’nde depreme karşı güçlendirme amacıyla 289 fore kazık çakılarak sağlam temel oluşturuldu. Okul, 36 sınıfın yanı sıra çok amaçlı konferans ve kapalı spor salonuyla modern eğitim yuvasına dönüşüyor. Şehit İsmail Demircan İlkokulu ise 24 sınıf, konferans ve spor salonu ile öğrencilere çağdaş eğitim ortamı sunacak. Her iki okulun da kasım ara tatilinden sonra eğitim-öğretime başlaması planlanıyor.

Eğitimin geleceğine modern yatırımlar

İlçede öğrencilere daha modern, sağlam ve donanımlı ortamlarda eğitim imkânı sunma hedefiyle devam eden diğer önemli projeler de dikkat çekiyor. Değirmendere’de yapımı süren 12 sınıflı Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Donanma İlkokulu bahçesinde inşa edilen 35 sınıflı Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu’nun yapım çalışmaları da hızla ilerliyor.

Yeni okul projeleri gündemde

Gölcük’ün eğitim geleceğine yönelik yatırımlar kapsamında; yapımı planlanan İhsaniye İlkokulu (16 sınıflık), Yazlık Tabosan İlkokulu (24 sınıflık) ve Hisareyn İlkokulu (16 sınıflık) projelerinin bir ay içerisinde ihaleye çıkması hedefleniyor.