Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilere yönelik trafik eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilere yönelik trafik eğitimlerini aralıksız devam ederken, servis şoförlerine de yolcu güvenliği ve trafik kurallarına uyma konusunda uyarılarda bulundu. Kilis’in Yavuzlu köyünde bulunan Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’nda Jandarma ekipleri, öğrencilere trafik kuralları konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Eğitim kapsamında öğrencilere "Trafik Jandarması Okul Yolunda" adlı dergi dağıtılırken, jandarmanın hassas burunlu köpeği de eğitime dahil oldu. Öğrenciler köpekle verilen eğitim sırasında renkli görüntüler yaşandı.

‘’Bu kurallara uyacağız, uymayanları da ikaz edeceğiz"

Öğrencilerden Zekeriya Yananlı, "Bugün Jandarma abilerimiz ve ablalarımız geldi. Bize trafik konusunda dikkat etmemiz gereken konuları anlattılar. Bundan sonra hayatımızın birçok yerinde bu kurallara uyacağız, uymayanları da ikaz edeceğiz" dedi.

‘’Bu eğitimler sayesinde daha dikkatli olacağız

Bir diğer öğrenci Elif Gül Nacar ise, "Hassas burunlu köpek ile birlikte trafik konusunda eğitim aldık. Bize dergi dağıttılar, bisiklet sürerken dikkatli olmamız gerektiğini söylediler. Bu eğitimler sayesinde daha dikkatli olacağız" şekinde konuştu.

‘’Çocuklara trafik konusunda sürekli uyarılarda bulunuyorlar’’

Yavuzlu Köyü Muhtarı Bekir Mülayim, "Burada uluslararası yolumuz var. Hem Elbeyli ilçesine hem de Suriye’den Çobanbey Gümrük Kapısı’na giden yol bulunuyor. Jandarma ekiplerimiz burada 7 gün 24 saat görev yapıyor. Çocuklara trafik konusunda sürekli uyarılarda bulunuyorlar. Jandarmamıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.