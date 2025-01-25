Kilis’te 12 yıldır faaliyet gösteren Mehmet Çiloğlu, 30 yıllık sektör deneyimiyle Kilis mutfağının eşsiz lezzetlerini sunmaya devam ediyor.

Çocuk yaşlarda fırında başladığı meslek hayatına, restoran işletmeciliği ile devam eden Çiloğlu, Kilis Tavanın sırrını ve yöresel özelliklerini anlattı. ’’Kilis Tavanın lezzeti, bölgeye özgü kırmızı bacaklı taze sarımsaktan geliyor” diyen Çiloğlu, yemeklerinde kullandıkları malzemelerin tamamen yöresel olduğunu belirtti.

Mehmet Çiloğlu “Kilis yöresinde yetişen koyunlarımız, dağlarda doğal otlarla, palamut ve meşe ile besleniyor. Bu, etin kalitesini ve lezzetini artırıyor. Ayrıca Kilis Tavaya taze sarımsak, yazın yazlık soğan ve patlıcan, kışın ise patates ekliyoruz. Yöresel ürünler kullanmaya özen gösteriyoruz,” dedi.

Hatay ile Karıştırılmamalı

Kilis Tavanın tescilli bir ürün olduğunu belirten Çiloğlu, bu lezzetin Hatay mutfağından farklı olduğunu söyledi. Çiloğlu, “Biz Kilis Tavaya sos eklemeyiz. Hatay’da daha fazla salça ve baharat kullanılır, ama biz etin lezzetini ön planda tutarız. Eti kaliteli yapan, malzemenin doğallığı ve işlenişidir. Fazla baharat eklendiğinde etin tadı kaybolur,” diye konuştu.

Son üç yıldır tescilli bir ürün olarak Kilis Tavayı daha geniş kitlelere tanıttıklarını belirten Çiloğlu, bu özel lezzeti koruma konusunda kararlı olduklarını söyledi.