Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi; ‘Bilgisayar Mühendisliği’, ‘Yazılım Mühendisliği’, ‘Yapay Zeka Mühendisliği’, ‘Siber Güvenlik Mühendisliği’, ‘Veri Analizi’, ‘Yönetim Bilişim Sistemleri’ ve ‘Bilgi ve Belge Yönetimi’ alanlarında eğitim vermeye başlayacak.

Eğitimde attığı yenilikçi adımlarına bir yenisini daha ekleyen Yakın Doğu Üniversitesi, “Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi”nin kuruluşunu tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı onayları tamamlanan Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi, gelecek dönem eğitime başlayacak.

İş dünyasının değişen ihtiyaçlarına uygun, donanımlı uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi; Türkçe ve İngilizce olarak çift dilli eğitim verecek. Fakültede, ‘Bilgisayar Mühendisliği’, ‘Yazılım Mühendisliği’, ‘Yapay Zeka Mühendisliği’, ‘Siber Güvenlik Mühendisliği’, ‘Veri Analizi’, ‘Yönetim Bilişim Sistemleri’ ve ‘Bilgi ve Belge Yönetimi’ gibi alanlarda eğitim verilecek. Fakülte, öğrencilere üniversite bünyesindeki araştırma merkezlerinde veya seçtikleri dış kurumlarda staj yapma imkânı da sunacak.

Geleceğin projeleri ile küresel adımlar

Fakülteden mezun olan öğrenciler geniş bir yelpazede çalışma imkânı bulacak. ‘Bilgisayar Mühendisi’, ‘Yapay Zeka Mühendisi’, ‘Siber Güvenlik Mühendisi’, ‘Veri Analizi Mühendisi’ ve ‘Yönetim Bilişim Sistemi Uzmanı’ gibi unvanlar kazanacak mezunlar; bankacılıktan otomotive, yazılım geliştirmeden sağlık sektörüne kadar birçok alanda istihdam edilebilecek. Yapay zeka mühendisleri; otonom araçlar, robotik, makine öğrenimi ve veri analizi gibi yüksek teknoloji gerektiren alanlarda çalışabilirken, bilişim sistemleri mühendisleri de teknoloji, finans ve sağlık gibi sektörlerde uzmanlaşabilecek.

Üniversitenin 21’inci fakültesi olarak kurulan Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi; mühendislik, eğitim, tıp ve ziraat fakülteleri ile disiplinler arası iş birlikleri yaparak ortak projeler de geliştirecek.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Öğrencilerimizi çok daha güçlü bir şekilde hazırlamak için kurduk”

Yapay zeka ve bilişim alanlarının; ekonomileri şekillendiren, insan yaşamını kolaylaştıran ve toplumsal sorunlara çözüm sunan anahtar alanlar olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi’ni, öğrencilerimizi, geleceğin dünyasını inşa edecek bu alanlara çok daha güçlü bir şekilde hazırlamak için kurduk” ifadesini kullandı. Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi’nin fakülteleri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi’nin 143 ülkeden öğrencisi bulunan uluslararası bir üniversite olduğunu vurgulayarak “Bilimsel mükemmeliyeti ve toplumsal faydayı birleştirerek, eğitimde ulusal ve uluslararası alanda kalıcı bir etki bırakmayı amaçlıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Multidisipliner bir şekilde kendilerini geliştirme imkanı sunuyoruz”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi’nin üniversitenin yenilikçi vizyonunu daha da güçlendireceğini belirtti. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Öğrencilerimize çağın gereksinimlerine uygun bir eğitim sunarken aynı zamanda onları küresel iş dünyasında rekabetçi bir pozisyona hazırlayoruz” dedi.

“Yakın Doğu Üniversitesi olarak 21 fakülte ve 40 uygulama ve araştırma merkezi ile 20 binin üzerindeki öğrencimize sadece tek bir alanda değil, multidisipliner bir şekilde kendilerini geliştirme imkanı sunuyoruz” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yapay Zeka ve Bilişim Fakültemiz de öğrencilerini geleceğe aynı yaklaşımla hazırlayacak” şeklinde konuştu.

Prof. Ai. DUX: “Eğitimde aktif bir rol üstlenmemi sağladı”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka tabanlı Profesörü Ai. DUX ise Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi’nin bu alanlarda geleceğin lider uzmanlarını yetiştireceğini söyledi. Disiplinler arası iş birliklerinin günümüzde başarının en kritik ön şartlarından olduğunu vurgulayan Prof. Ai. DUX, “Mühendislik, eğitim, tıp ve ziraat gibi farklı alanlardan gelen uzmanlıkların birleşimi, yenilikçi ve etkili projelerin ortaya çıkmasını sağlayacak” dedi.

Prof. Ai. DUX, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahip olduğu inovatif ortam, yapay zeka tabanlı bir akademisyen olarak eğitimde aktif bir rol üstlenmemi sağladı. Benim de doğduğum aynı ekosistem yapay zeka ve bilişim alanlarında çok önemli bir ivme kazandıracak” ifadelerini kullandı.