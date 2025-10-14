Kibar Topluluğu, sürdürülebilirlik stratejisinin yeni fazı olan ‘Yeşil Dönüşüm Eylem Planı’nı hayata geçirdi. 2025-2035 yılları arasında uygulanacak plan doğrultusunda, ana çerçevesini sürdürülebilirliğin oluşturduğu 6 amaç ve 14 hedefe ulaşmak için 93 eylem gerçekleştirilecek.

Kibar Topluluğu, sürdürülebilirlik stratejisinin yeni fazı olan ‘Yeşil Dönüşüm Eylem Planı’nı yürürlüğe aldı. 2025-2035 dönemini kapsayan plan; ‘2050 yılına kadar Net Sıfır Emisyon’, ‘Döngüsel Ekonomiye Geçiş’, ‘Sürdürülebilir Finansmana Erişim’, ‘İnsan Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi’, ‘Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi’ ve ‘Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi’ olmak üzere altı temel amaç üzerine odaklanıyor. Bu çerçevede 14 stratejik hedef ve 93 somut eylem tanımlandı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması ve uluslararası sürdürülebilirlik standartlarıyla uyumlu hazırlanan plan; mevcut regülasyonlara uyum sağlamanın ötesinde, faaliyet gösterilen tüm sektörlerde çevresel, ekonomik ve sosyal dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyor. Yeni eylem planı, Topluluğun 2025 ve 2030 sürdürülebilirlik stratejileri ile bugüne kadar hayata geçirilen uygulamaların üzerine inşa edilmiş bir sonraki stratejik faz niteliği taşıyor.

Topluluk, halihazırda Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi uluslararası çerçevelerle uyumlu biçimde; iklim değişikliğinin etkilerini azaltma, düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırma ve küresel sürdürülebilirlik dönüşümünde aktif rol üstlenme yönündeki çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Yeşil Dönüşüm Eylem Planı, Topluluğun uzun vadeli sürdürülebilirlik vizyonunun ve sistematik planlama yaklaşımının kritik bir bileşeni olarak konumlanıyor.

Yeşil dönüşümde 2035 vizyonu

Sektöründe attığı öncü adımlarla küresel iklim hedeflerine katkı sağlayan Kibar Topluluğu, şimdi vizyonunu yeni ‘Yeşil Dönüşüm Eylem Planı’ ile 2035’e taşıyor. Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı yaptığı açıklamada, "Eylem Planı, küresel düzenlemelere tam uyumun yanı sıra potansiyel riskleri ve zorunlulukları fırsata dönüştürme hedefimizi somutlaştıran stratejik adımlar içermekte. Sürdürülebilirlik stratejimizin ayrılmaz bir parçası olan plan; yeşil dönüşüm süreçlerimizin sistematik, ölçülebilir ve etkin biçimde yönetilmesine rehberlik edecek. Bu plan, uzun vadeli büyüme stratejimizin ve kurumsal sorumluluk anlayışımızın merkezinde yer alıyor. Topluluk olarak amacımız, yasal uyum gerekliliklerini karşılamanın ötesine geçerek sektörümüzde yeşil dönüşümün öncüsü olmak ve uluslararası arenada Türkiye’nin sürdürülebilir sanayi vizyonunu güçlü şekilde temsil etmek" dedi.

2050 yılına kadar net sıfır emisyon

2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmak amacıyla üretim süreçlerinin modernizasyonu, elektrifikasyon projelerinin devreye alınması, elektrik kaynaklı emisyonların nötrlenmesi, sürdürülebilir tedarikçi portföyü oluşturulması, yeşil taşıma stratejilerinin oluşturulması ve sürdürülebilir yeni ürünlerin geliştirilmesi gibi pek çok eylem hayata geçiriliyor.

Döngüsel ekonomi modeli

Net sıfır emisyon hedefine ulaşmanın en önemli araçları arasında yer alan döngüsel ekonomi, mevcut üretim ve tüketim alışkanlıklarında köklü değişimler gerektiriyor. Topluluk, ürünlerin yaşam ömrünü uzatacak, atık oluşumunu azaltacak ve kullanım ömrü sonunda yeniden kaynak olarak ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmasını ve üretilmesini hedefliyor. Topluluk, ürün yaşam döngüsünün sürdürülebilirliğini artırma hedefi kapsamında doğal kaynakların verimli kullanılması, gerekli dijitalleşme süreçleri için gerekli alt yapının oluşturulması ve AB düzenlemelerine uyum konularında kapsamlı adımlar atıyor.

Topluluğun uzun vadeli vizyonunu paylaşan Kayabaşı, "Kurucumuz Asım Kibar’dan miras kalan değer oluşturma modelimizle geleceğimizi daha güçlü, yenilikçi ve sürdürülebilir kılmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Yeşil dönüşüm yolculuğumuzun başarısı, tüm paydaşlarımızla birlikte ortak kararlılıkla mümkün olacak" diye konuştu.

Her alanda sürdürülebilirlik

Kibar Topluluğu, insan kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi vizyonu doğrultusunda iş gücünü yeşil dönüşüme proaktif şekilde hazırlıyor. Bu kapsamda; yeşil dönüşümün gerektirdiği yetkinliklere yönelik kapsamlı yetenek geliştirme programları tasarlanması, yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi ve eğitimlerin yenilikçi teknolojiler, çeşitli öğrenme ortamları ve dijital platformlar üzerinden sunulması gibi eylemler yer alıyor. Köklü kurumsal kültüründen güç alan Topluluk, bu çalışmalarla yeşil dönüşümün yeni nesil liderlerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Tedarik zinciri de dönüşüyor

Kibar Topluluğu, yalnızca kendi operasyonel uygulamalarını geliştirmekle kalmayıp tedarik zincirlerinde sürdürülebilirliği de sorumlu bir yaklaşımla önceliklendiriyor. Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi amacı doğrultusunda, sürdürülebilir tedarikçi portföyü oluşturmak ve tedarikçilerin sürdürülebilirlik uygulamalarını benimsemelerini teşvik etmek temel öncelikler arasında yer alıyor. Bu kapsamda; tedarikçilerin çevresel, sosyal ve yönetişimsel performanslarının güçlendirilmesi, AB Taksonomisi’ne uyum ve uygunluk açısından sınıflandırılması ve raporlama altyapısının kurulması ile düzenli sürdürülebilirlik eğitimlerinin sağlanması planlanıyor.

Topluluğun ‘K-Star Tedarikçi Sürdürülebilirlik Programı’ bu kapsamda öne çıkan uygulamalardan biri. Program, tedarikçilerle birlikte ortak bir dönüşüm kültürü oluşturmayı ve tüm ekosistemde sürdürülebilirlik bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.