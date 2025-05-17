Kestane gal arısına karşı doğa dostu çözüm avcı böcekler (torymus sinensis) doğaya bırakıldı.

Türkiye genelinde kestane ağaçlarını tehdit eden kestane gal arısına karşı biyolojik mücadele devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, bu yıl içerisinde ülke genelinde 150 bin adet avcı böceği doğaya saldı.

Biyolojik mücadele kapsamında Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Kirazlık köyünde de çalışma gerçekleştirildi. Sinop Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’in katılımıyla, gal arısıyla mücadele için avcı böcek salınımı yapıldı.

Doğaya bırakılan torymus sinensis türü böcekler, gal arısının larvalarıyla beslenerek kestane ağaçlarının zarar görmesini önlemeyi amaçlıyor. Bu yöntem, kimyasal ilaç kullanımına gerek kalmadan doğal dengeyi koruyarak çevre dostu bir çözüm sunuyor.