Eskişehir’de bir ikametten hırsızlık yapan şahıs, tarlada sulama motorundan akaryakıt çalarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Yapılan kontrollerde 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi’nde bir ikamette hırsızlık olayı gerçekleştirildi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştiren şüpheli ile olayda kullanılan araç tespit edildi. Aracın ekiplerce takip edildiği esnada, şahıs Tepebaşı İlçesi’ndeki bir tarlada sulama motorundan akaryakıt çalarken suçüstü yakalandı.

Şahsın 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı

İkametten çalınan malzemeler ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Bahse konu şahsın ‘Hırsızlık’, ‘Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Hükümlü’ ve ‘Tutuklunun Kaçması’ suçlarından kesinleşmiş 20 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri işlemleri tamamlanan şahsın adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.