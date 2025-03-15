Gaziantep’te silahlı tehdit suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, silahlı tehdit suçundan hakkında 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T.K. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA