Gaziantep Futbol Kulübü, Tendyol Süper Lig’in 28. haftasında Kayserispor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Husic’in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Lungoyi’nin yerden vuruşunda top kaleci Bilal’de kaldı.

7. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Lungoyi’nin vuruşu savunmada Carole’den döndü. Seken topu Boateng tamamladı ancak meşin yuvarlak yine savunmadan döndü.

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11. dakikada Cardoso’nun sağ kanattan yaptığı ortaya ön direkte Mane’nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

31. dakikada sağ kanattan Mane’nin etkili ortasına ceza sahasında Cardoso’nun kaleye yönelen vuruşunda kaleci Mustafa Burak topu kurtardı.

Hakemler: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Hüseyin Aylak

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, M’Bakata, Semih Güler, Anel Husic, Emre Taşdemir, Badou Ndiaye, Kacper Kozlowski, Christopher Lungoyi, Maxim, Emmanuel Boateng, David Okereke

Yedekler: Sokratis Dioudis, Quentin Duabin, Furkan Soyalp, Halil Dervişoğlu, Deian Sorescu, Kenan Kodro, Muhammed Gümüşkaya, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan, İzzet Ali Erdal

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Majid Hosseini, Joseph Attamah, Lionel Carole, Ali Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Miguel Cardoso, Mehdi Bourabia, Carlos Mane, Duckens Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Cedric Bahoken, Mehmet Eray Özbek, Baran Ali Gezek, Kayra Cihan, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Yaw Ackah, Alperen Öztaş, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Sarı kartlar: Ndiaye, Boateng (Gaziantep FK), Bourabia (Kayserispor)

Kaynak: İHA