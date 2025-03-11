Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kerküklü öğrencilerle iftar programında buluştu.
İftar programına; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Jandarma Komutanı Doç. Dr. Engin Avcı, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu ve Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar katıldı.
Kerkük mutfağının lezzetleriyle kurulan iftar sofrasında öğrencilerle bir araya gelen Vali Mustafa Çiftçi, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: İHA