Antalya’da Kepez Belediyesi’nin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri ile Destek Eğitim Kursları’nda eğitim gören çocuklar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Minikler, elleriyle sıktıkları portakal suyunu engelli akranlarıyla paylaşarak, “Aramızda bir fark yok” mesajı verdi.

Kepez Belediyesi’nin kreşleri ile kurslarında eğitim gören çocuklar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde duyarlıklarını gösterdi. Etkinlik, Kepez Belediyesi’nin DokumaPark’ta yer alan portakal bahçesinin hasadıyla başladı. Destek Eğitim Kursları’nda eğitim gören öğrenciler tarafından toplanan portakallar, belediye kreşlerinde eğitim alan miniklerin katkılarıyla sıkıldı. Çocuklar, hazırladıkları portakal suyunu Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’e ve belediye personeline ikram ederek farkındalık dolu bir an yaşattı.

“Engeller bizim zihnimizde”

Engelli bireylerin toplumdaki yerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, engelli öğrenciler de yer aldı. Çocuklarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Mesut Kocagöz, bu anlamlı etkinlik için çocuklara teşekkür etti ve şunları söyledi:

“Engelli bireylerimizin engeli yok. Asıl engelleri biz zihnimizde ve toplumda oluşturuyoruz. Kepez’de hem zihinsel hem de fiziksel engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Engelli çocuklarımız bizim her şeyimiz, onlar için engelsiz bir dünya sağlamayı hedefliyoruz.”

Mutluluğu paylaştılar

Miniklerin farkındalık etkinliğinden duyduğu mutluluğu dile getiren Kocagöz, “Çocuklarımız belediyemizin bahçelerinden topladıkları portakalları sıkarak bana ve personelimize ikram etti. Kendileriyle sohbet ettim ve onları çok mutlu gördüm. Çocuklarımızı güzel bir geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz” dedi.

“Engelsizsiniz” mesajı verildi

Etkinlikte bir kez daha vurgulanan mesaj, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğu yönündeydi. Çocukların “Engelsizsiniz” mesajı ve ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkinlik, farkındalık oluşturmanın yanı sıra topluma anlamlı bir ders verdi.