Balıkesir’in Edremit ilçesinde Hasan Basri Çantay Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen 3 Aralık Engelliler Günü etkinliği protokolün katılımıyla gerçekleştirildi.

Güre Mahallesinde bulunan Hasan Basri Çantay Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe öğrencileri tarafından hazırlanan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer katıldı.

Etkinliğe katılan Edremit Belediye Başkanı Ertaş “Hasan Basri Çantay Özel Eğitim Uygulama Okulu 3.Kademe öğrencilerini ziyaret ettik. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenledikleri etkinliklere katılıp okulda eğitim gören çocuklarımızla kucaklaştık. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkesi yürekten kutluyor ve teşekkür ediyorum. Engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları zorluklara çözüm üretmek ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak hepimizin görevi. Engelleri sevgimizle hep birlikte aşacağız. Yalnızca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde değil her zaman yanınızdayız!”dedi.