Kepez Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, çocukları can dostlarıyla buluşturdu. Çocuklar, sokak hayvanlarının yuvalarını boyadı ve onları büyük bir şefkatle sevdi. Etkinliğe katılan çocuklara, çok sevdikleri hayvanlar için yardım kiti hediye edildi.

Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, Kepez Belediyesi Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin Varsak Şubesi’nde çocuklar hayvanlarla sevgi dolu bir gün geçirdi. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından atölyelerde üretilen hayvan evleri, çocuklar tarafından rengarenk boyandı. Çocuklar, yuvaları boyadıktan sonra kreşin bahçesine getirilen sevimli dostları sevgiyle kucaklayarak elleriyle besledi. Hem çocuklar hem de hayvanlar için oldukça keyifli ve anlamlı bir gün oldu.

Yardım kitleri dağıtıldı

Sağlık İşleri Müdürü Dr. Vahap Alagöz, sevimli dostlarla bir araya gelen çocukların mutluluğuna ortak olarak “Dünya Hayvanları Koruma Gününde, can dostlarımıza karşı sorumluluklarımızı hatırlatmak ve onları korumak için bir aradayız” dedi. Kepez Belediyesi Veterinerlik hizmetlerinde can dostların sağlığı için yapılan hizmetleri çocuklara anlatarak, mama ve su kapları ile can dostların temel ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Etkinliğin sonunda, katılan çocuklara hayvanlara olan sevgilerini sürdürebilmeleri için yardım kitleri (yaş mama, kuru mama, mama kabı ve ilk yardım malzemesi) hediye edildi.