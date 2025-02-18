Kepez Belediyesi, ‘Kariyer Günleri’ kapsamında iş arayan 400 vatandaşı, Avrupa’nın önde gelen yer hizmetleri şirketlerinden ve Türkiye’nin sektör liderlerinden Çelebi ile buluşturdu.

Vatandaşların istihdam imkanlarını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Kepez Belediyesi, ‘Kariyer Günleri’ kapsamında iş arayanları sektörün öncü firmalarıyla bir araya getirmeye devam ediyor. Kepez Belediyesi, iş arayanları Avrupa’nın ve Türkiye’nin sektör liderlerinden Çelebi ile buluşturdu. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplu mülakata, Kepez İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi’ne başvuran ve Çelebi’nin belirlediği kriterlere uygun adaylar katıldı. 18-40 yaş aralığında vasıflı ve vasıfsız işçiler ile D, D1, C ve C1 ehliyetine sahip şoför pozisyonları için gerçekleştirilen mülakatlara büyük ilgi gösterildi. Başvuran 400 aday arasından belirlenen kriterlere uygun olan 105 vatandaş istihdam edilerek iş hayatına kazandırıldı.

Kepez Belediyesi daha önce de iş arayanları alanında güçlü şirketlerle buluşturmuştu.

Kepez Belediyesi’nin istihdama yönelik önemli projelerinden biri olan ‘Kariyer Günleri’ İş arayanlarla işverenleri doğrudan bir araya getiriyor.