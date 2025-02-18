Ordu’da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda Kütahyalı sporcular, büyük başarılara imza atarak şehre madalyalarla döndü.

Kütahya Belediyespor Kulübü’nden Havva Gülmüşcan, Genç B 60 kg Point Fighting kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Aslı Ece Oğurlu, Genç B 70 kg Point Fighting kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Ezgi Ayşe Öztürk, Genç A +70 kg Kick Light kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Ahmet Kocaman, Genç B 57 kg Kick Light kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Ahmet Arabacı Spor Kulübü’nden Efe Başoğlu, Genç B 74 kg Point Fighting kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Kütahya’nın genç yetenekleri, gösterdikleri üstün performansla şehri gururlandırdı.