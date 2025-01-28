Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), mahalle mahalle gezerek yerinde ve kentsel dönüşümün önemini anlatmaya yılmadan devam ediyor. ‘Mahalle Mahalle Yerinde ve Kentsel Dönüşüm’ toplantılarının bu haftaki durağı 100. Yıl Mahallesi oldu. Programa katılan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yerinde ve kentsel dönüşümün önemine bir kez daha dikkat çekerek, kentsel dönüşümün bir an önce çözüme kavuşması gerektiğine vurgu yaptı.

DAİMFED’in düzenlediği ‘Mahalle Mahalle Yerinde ve Kentsel Dönüşüm toplantısında, 100. Yıl Mahallesi’nde kentin dinamikleri hazır bulundu. Programa DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da katıldı.

“Mahallelerimizi sahipsiz bırakmayacağız”

100. Yıl Mahallesi’nde yerinde ve kentsel dönüşümün önemini bir kez daha dile getiren Karslıoğlu, “6 Şubat 2023 deprem felaketinden yaklaşık 7 ay önce başlattığımız ve mahalle mahalle vatandaşlarımızın ayağına gittiğimiz bu projeyi depremden sonra, kaldığımız yerden anlatmaya yeniden başlıyoruz. Federasyonumuza bağlı Adana başta olmak üzere tüm illerimizin mahallelerinde anlatmaya devam edeceğiz. Girdiğimiz her mahalleyi sahipsiz bırakmayacağız” dedi.

DAİMFED Yerinde ve Kentsel Dönüşüm Başkanı Melih Selçuk Ataş da “DAİMFED olarak bazı doğru bilinen yanlışları, müteahhitlerimizin sorumluluğunu, vatandaşımızın ayağına gelerek, vatandaşımızın lehine sözleşmeler imzalatmak gayesindeyiz. Niyetimiz halistir. Bunun böyle bilinmesini isteriz” diye konuştu.

Gerçekleştirilen ‘Mahalle mahalle kentsel ve yerinde dönüşüm’ toplantısına katılan kent dinamikleri, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.