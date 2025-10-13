Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 14 Ekim 2025 Salı günü düzenlenecek olan ’Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi’, şehir ölçeğinde sürdürülebilir ve nitelikli dönüşüm modelleri geliştirilmesi hedefine odaklanacak.

Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi, Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve Türkiye’nin dört bir yanından yerel yönetimleri, kamu kurumlarını, vakıfları ve sektör paydaşlarını bir araya getirecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) iş birliği içinde hazırlanan etkinlik, Fırat Plastik’in sponsorluğunda düzenleniyor. Zirve süresince, zemin ve depremsellik, lokal yönetimlerin dönüşüm sürecindeki rolü, bina tamamlama sigortası, teknoloji destekli dönüşüm uygulamaları gibi çok yönlü başlıklar masaya yatırılacak. Program kapsamında; İstanbul, Ordu, Erzurum, Samsun ve Konya gibi illerden çok sayıda temsilci ve ilçe belediye başkanları katılım sağlayacak. Katılımcılar, mevcut uygulamaları değerlendirme, iyi örnekleri paylaşma ve geleceğe dönük stratejiler üretme fırsatı bulacak. Ayrıca Kayseri özelinde yürütülen kentsel dönüşüm projeleri, planlama süreçleri ve yenilikçi çözüm önerileri detaylı şekilde kamuoyuna sunulacak. Zirvenin sonunda, Kayseri kent dokusuna uygun, uygulanabilir dönüşüm modeli önerileri açıklanacak. Etkinlik aynı zamanda şehirlerin birbirinden öğrenmesini teşvik eden bir platform işlevi görecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; yarın gerçekleşecek bu zirveyle birlikte kentsel dönüşümde kaliteyi, örnekliği ve sürdürülebilirliği esas alan bir yaklaşımı Türkiye’ye taşımayı hedefliyor.