Tokat’ta Yağıbasan Medresesi’nin tarihi atmosferinde düzenlenen 10. Anadolu Medyası Çalıştayı’nda, Türk dünyası gazetecileri medya dayanışması, dijital dönüşüm, yerel basının geleceği ve etik gazetecilik konularında ortak vizyon ortaya koydu.

Tokat Belediyesi ve Tokat Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde Yağıbasan Medresesi’nin tarihi atmosferinde "Türk Dünyası ve Medya" konulu 10. Anadolu Medyası Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda medya dayanışması, dijital dönüşüm, yerel basının geleceği ve gazetecilikte etik konuları kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Özdemir: "hakikati yarına taşıyan bir mesleğin neferleriyiz"

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Musa Özdemir, "At sırtında kıtaları aşan, yüreğinde millet sevdasıyla yurtlar kuran ecdadımızın izinde; Danişmendliler, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kapılarını açan kadim şehrimiz Tokat’ta bir araya gelmenin gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı buluşma, sadece bir zaferin yıl dönümünü anmak değil; aynı zamanda köklü tarihimize duyduğumuz saygının, ortak geçmişimize olan vefamızın bir nişanesidir. Biz gazeteciler için bu miras, sadece bir geçmiş hatırası değil; aynı zamanda taşıyıcısı olduğumuz büyük bir sorumluluktur. Çünkü bizler, tarihin izini süren; kültürü, değerleri ve hakikati yarına taşıyan bir mesleğin neferleriyiz" dedi.

Yazıcıoğlu: "Tokat’ın ilim hayatına yaptığı katkıların kıymetini bilmek zorundayız"

Tokat’ın tarih boyunca onlarca medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentin tanıtımı noktasında her platformda yer alamaya devam edeceklerini vurguladı. Üretken Belediyecilik anlayışıyla Tokat’ı daha ileriye taşımak amacıyla yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Yazıcıoğlu, "Bundan 950 yıl önce bu topraklar, cesur ve bilge komutanların önderliğinde yeni bir döneme giriş yaptı. Danişment Gazi ve yol arkadaşları, yalnızca toprak fethetmedi; beraberinde adalet, ilim, vakıf kültürü ve medeniyet anlayışını da getirdiler. Yağıbasan Medresesi’nde verilen derslerin, burada yetişen âlimlerin bıraktığı izlerin, Tokat’ın ilim hayatına yaptığı katkıların kıymetini bilmek zorundayız. Yeşilırmak’ın bereketiyle harmanlanan bu eserler, bugün bizlere miras kalan ortak değerlerimizdir" diye konuştu.

Çalıştayın ana gündem maddeleri olan medya dayanışması, dijitalleşme sürecindeki zorluklar, yerel basının sürdürülebilirliği ve gazetecilikte etik standartların güçlendirilmesi konuları ele alındı.