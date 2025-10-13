Artvin’in Ardanuç ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali, boğa güreşleriyle sona erdi. Şap hastalığı nedeniyle Ağustos ayında yapılamayan festival, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Festivalin son gününde Rize, Erzurum, Artvin ve ilçelerinden gelen 50 boğa, arenada kıyasıya mücadele etti. Baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen güreşlerde renkli görüntüler yaşandı. Kıran kırana geçen mücadelelerin sonunda Erzurum’un Uzundere ilçesinden Hilmi Göysü’ye ait "Çakır" isimli boğa birinciliği elde etti.

Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, festivale gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek "Bu yıl 4’üncüsünü düzenlediğimiz geleneksel boğa güreşleri büyük ilgi gördü. Artvin ve ilçelerinin yanı sıra Erzurum, Çamlıhemşin gibi bölgelerden gelen boğalar kıyasıya mücadele etti. Katılım sağlayan tüm boğa sahiplerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen ise "Şap hastalığı nedeniyle ertelenen festivalimizi bugün itibarıyla gerçekleştirme imkânı bulduk. Artvin’de bir kültür haline gelen bu geleneği yaşatmak için festivalimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yoğun bir katılım oldu, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.