Artvin’in Şavşat ilçesinde bir dağcı, eksi 2 derecede Yüzen Adalar Gölü’nde yüzerek soğuk havaya meydan okudu.

Artvin’in Şavşat ilçesinde bulunan Arsiyan Yaylası’ndaki Yüzen Adalar Gölü’nde bir dağcı buz gibi suya daldı. Giresun Dağcılık Spor Kulübü üyesi Emrullah Ceylan, 2 bin 280 rakımdaki gölde eksi 2 derece havada yüzerek soğuklara meydan okudu.

Her zaman buzul göllerinde yüzdüğünü belirten Ceylan, "Tüm arkadaşları bu gölde yüzmeye davet ediyorum" diyerek suya daldı. Ceylan’ın göldeki yüzüşü dron kamerasıyla görüntülendi.

Bölgeyi gezmeye gelen yerel sosyal medya içerik üreticileri ise gölün üzerindeki adacıklarda tulum eşliğinde horon teperek renkli görüntüler oluşturdu.