Artvin'in Hopa ilçesinde Mercedes marka bir minibüste çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan biri yolcu otobüsü olmak üzere iki araca sıçradı. Mercedes'in tamamen yandığı yangında bir otomobil ile otobüs yangında zarar görürken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay ilçenin Kuledibi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 53 HB 436 plakalı Mercedes marka minibüsüyle seyir halinde olan sürücü Mehmet Yılmaz, aracından duman çıktığını fark etti. Yılmaz, panikle aracı yol kenarına çekerek aracından dışarı çıktı. Sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından minibüs bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın hemen yanında park halinde bulunan Fiat marka otomobile sıçradı. Yangın ikinci aracı da tamamen kaplayarak kullanılamaz hale getirdi. Alevler daha sonra bitişikte bulunan otobüse de ulaştı. Otobüs yangından kısmen etkilenirken, olay yerine çağrılan Hopa Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında minibüs ve otomobil tamamen yanarken, otobüste maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.