Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, ‘cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşayalım’ sloganıyla düzenlediği özel konserde, cumhuriyetin eşsiz ezgilerini Mersinlilerle buluşturdu. Şef Anıl Aydın yönetimindeki orkestra, seslendirdiği marş ve unutulmaz eserlerle salonda büyük coşku yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen konser, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda ‘Kara Karayev’, ‘Mazi Kalbimde Yaradır’, ‘Fikrimin İnce Gülü’, ‘Kara Hisar Kalesi’, ‘Çökertme’ gibi eserlerin yanı sıra ‘Vatan Marşı’, ‘Gençlik Marşı’, ‘Hoş Gelişler Ola’, ‘İleri Marşı’ ve ‘Cumhuriyet Marşı’ seslendirildi. Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntülerinin yer aldığı video gösterimi sırasında duygusal anlar yaşandı.

Konserde izleyiciler, zaman zaman salonda adeta koro halinde marşlara eşlik etti. Katılımcılar ellerindeki Türk bayraklarıyla cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

"Yaşasın sanat, yaşasın cumhuriyet, yaşasın Atatürk"

Konserin sonunda konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, şef ve orkestraya teşekkür ederek, "Sanatçılarımız cumhuriyetimizin kazandırdığı kurumlarda yetişti. Atatürk’e minnettarız. Onu korumak ve savunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Yaşasın sanat, yaşasın cumhuriyet, yaşasın Atatürk" dedi.

Vatandaşlar duygularını paylaştı

Çocuklarıyla konsere katılan Zeynep Şimşek Yücekaya, "Cumhuriyet kadını ve annesi olarak gururluyum. Sanatçılarımızı tebrik ediyorum. 29 Ekim’i coşkuyla kutladık" ifadelerini kullandı.

Konseri ailesiyle izleyen Arif Çetintaş ise "Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde olmaktan gurur duyuyorum. Tüylerimiz diken diken oldu, Cumhuriyet coşkusunu içimizde hissediyoruz" diye konuştu.