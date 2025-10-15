Elazığ Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri, konsey başkanı gazeteci Mehmet Nafiz Koca’ya düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Olay, dün Rızaiye Mahallesi Asya Sokak’ta bulunan Günışığı Gazetesi önünde, çardakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi Kent Konseyi ile Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Gazeteci Mehmet Nafiz Koca, çardakta oturduğu sırada R.A. tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan gazeteci Koca, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri, başkan Koca’nın uğradığı silahlı saldırıyı kınamak için Fırat Üniversitesi Hastanesi önünde bir araya geldi. Elazığ Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Suat Kenç burada konsey adına açıklama yaptı.

Kenç, "Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak buradayız. Gerek Kent Konseyi Başkanı kimliğiyle gerek gazeteci kimliğiyle ilimize güzel hizmetleri olan kıymetli başkanımız Nafiz Koca’nın dün menfur bir saldırı sonucu yaralanmasından dolayı buradayız. Çok şükür, Başkanımızın durumu şu an iyi. Fakat meydana gelen olayı da Kent Konseyi olarak kınıyoruz. İnsanlar birbirlerini çok rahat bir şekilde yaralıyor, hatta öldürüyor. Toplumun dikkatini bu noktada buraya çekmek istiyoruz. Ne oldu bu topluma, neler oluyor. Gerek eğitimcilerimiz, gerek öğretmenlerimiz, gerekse bu toplumun kanaat önderleri bu konuda biraz daha duyarlı olmalı. Hiç yoktan bu memlekete 40 yıldır hizmet eden gazeteci kardeşimiz şu an yukarıda canıyla mücadele ediyor. Allah muhafaza etsin, daha kötü durumlar da olabilirdi. Yani bu duruma getiren insanlar artık tedavi mi edilmeli, yoksa devlet tarafından ayrı bir disipline mi tutulmalı, onu da artık toplum karar versin. Bu olayı da şahsım ve Kent Konseyi olarak kınıyorum. Kıymetli başkanımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi.