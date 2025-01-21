Kırşehir Kent Konseyi Kültür ve Turizm Çalışma Grubu, şehir konaklarında ’Eski Konaklar’ araştırması başlattı.

Kitap ve Kültür Derneği temsilcilerinin de desteklediği çalışmayla şehirde bulunan eski konaklar gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor. Kayabaşı mahallesinde yapılan incelemede bazı konaklar gezilerek araştırma yapıldı. Yapılan etkinlikle; Kırşehir’in 14 mahallesinde yer alan konaklar ve eski yapılar incelenerek kültür turizmine kazandırılmaya çalışılıyor. Kültürel mirasın kayıt altına alınması için gerçekleştirilen araştırmalarda bilirkişi ekipleri envanter çalışması oluşturuyor. Kırşehir Kent Konseyi; çalışmaların şehrin diğer bölgelerinde de devam ederek kültür ve tarih meraklılarının şehre geldiklerinde düzenlenecek turlarla şehrin geçmişi hakkında bilgi sahibi olunacağını belirtti.