Kayseri’de faaliyet gösteren Auran Kozmetik tarafından geliştirilen ve hem kıyafete hem de vücuda uygulanabilir yeni Anti Fly losyon ile kene de dahil haşerelerin reseptörlerinin tıkanması sağlanarak vücuttan uzak durması sağlanıyor.

Auran Kozmetik bünyesinde görev yapan Kimya Mühendisi Gizem Güngör, ürünle ilgili verdiği bilgilerde, "Anti Fly losyonumuzu lavanta yağı ve özellikle citronella uçucu yağı baz alınarak geliştirdik. Bunun yanı sıra nane, okaliptüs ve limon yağı gibi doğal yağlarla da destekleyerek etkisini artırdık. Losyonumuz su bazlı olup tamamen bitkisel içeriklere sahiptir; ciltle teması son derece güvenlidir. Haşerelerin solunum yollarını etkileyerek reseptörlerini tıkayan bu formül, hem koruyucu hem de uzaklaştırıcı özellik gösteriyor. Uygulandığı andan itibaren etki gösteriyor ve gönül rahatlığıyla kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Öçsoy ise ürünün etki mekanizmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Uçucu yağlar, kenelerle mücadelede oldukça etkilidir. Bu tür ürünler hem doğrudan cilde hem de kıyafetlere uygulanabilir. Cilt hassasiyeti yaşayan bireyler için yalnızca kıyafete uygulanması da mümkündür. Anti Fly gibi uygun formülasyona sahip ürünler cilde güvenle sürülebilir. Bu tür ürünlerin temel amacı, kenelerin cilde ya da kıyafete tutunmasını engellemektir. Repellent yani uzaklaştırıcı etkileriyle birlikte bazı uçucu yağların akarisidal yani öldürücü etkileri de bulunuyor. Bu nedenle özellikle İç Anadolu gibi riskli bölgelerde bu tür ürünlerin kullanımı oldukça faydalıdır" dedi.