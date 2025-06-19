Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Konuş ve Kayı köylerinde süt soğutma tanklarının kontrolü ile Konuş köyünde bulunan sulama göletinin denetimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Çiğ süt desteklemesi tebliği çerçevesinde Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede faaliyet gösteren çiğ süt toplama işletmelerine ait çiğ süt soğutma tanklarının kapasite, hijyen ve aktiflik, pasiflik durumlarının rutin kontrolleri gerçekleştirildi.

Öte yandan sazan türü balıklarda av yasağının bitmesiyle birlikte göletlerdeki av faaliyetleri ve göletlerin doluluk oranlarının yerinde tespiti yapıldı.