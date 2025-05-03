İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından derneklere yapılan proje yardımları kapsamında Bayburt’ta destek almaya hak kazanan Çiftetaş Köyü Camii Yaptırma, Yaşatma, Eğitim ve Kültür Derneği ile protokol imzalandı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve dernek başkanı Gökhan Ayhan’ın katılımlarıyla gerçekleşen imza töreninde, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mevlüt Birkanım da hazır bulundu. Dernek, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ’Kendini Geliştir, Kültürünü Tanı’ adlı projesiyle önemli bir destek almaya hak kazandı.