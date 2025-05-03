Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan ve yapılan sorgulamasında çeşitli suçlardan hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu tespit edilen şahıs yakalandı.

Aydın’da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri, gerçekleştirdiklerini başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen devriye esnasında şüphe üzerine bir şahıs durduruldu. Durdurulan Ö.Ç. isimli şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında; konut dokunulmazlığı ihlal etme, kasten yaralama, 2 dosyadan kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçlarından arandığı ve hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.