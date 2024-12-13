İş insanı Mustafa Düger; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde kurduğu Protez Ortez bölümünde ilk uygulama dersini kendisi verdi.

Kırşehirli iş insanı ve Kırşehir Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger; üniversitede kurduğu laboratuvarda ilk uygulama dersini kendisi verdi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Protez Ortez bölümüne kurduğu uygulama atölyesi ve laboratuvarında öğrencilere uygulamalı ders vermeye başlayan Düger, teorik öğretimle beraber pratik eğitimin mesleki anlamda Türkiye’nin en iyi protez teknikerlerini yetiştireceğini söyledi. Düger açıklamasında; "Türkiye’nin sayılı bir kaç üniversitesi dışında bulunmayan uygulama atölyesinde aralıksız çalışmalar sürdürüyoruz. Protez laboratuvarı ve uygulama atölyesinde öğrenciler, gördükleri teorik eğitimi pratiğe döküyor. Kurduğumuz laboratuvarda uygulama dersleri vererek sektörde başarılı olmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin en iyi protez teknisyenleri bu okuldan, Kırşehir’den yetişecek. Bunun için kıymetli hocalarımızın verdiği bilgilere ek olarak sektörde öğrencilerimizi öne taşıyacak olan pratik eğitimi sunmak için buradayız. Sektördeki 40 yıllık uluslararası tecrübemizi evlatlarımıza taşımak aktarmak istiyoruz” dedi.