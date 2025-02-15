Tunceli’de, soğuk nedeniyle üşüyen kedi, sokak köpeğinin üzerine çıkarak ısınmaya çalıştı. İzleyenlerin içini ısıtan o anları doğa fotoğrafçısı Hasan Aktuğ, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Tunceli’de, son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, insanların yanı sıra sokak hayvanlarının da hayatlarını olumsuz etkiliyor. Tunceli merkezde soğuk nedeniyle üşüyen kedi, çareyi sokak köpeğine sokularak ısınmakta buldu. Kedinin üzerine çıkarak ısınmasına ses çıkarmayan köpeğin o anları, doğa fotoğrafçısı Hasan Aktuğ tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.