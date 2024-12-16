Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi çalışmasının devam ettiği kaydedildi.

Gerçekleştirilen çalışma ve ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik kapsamında her yaştan ev hayvanlarının 31 Aralık 2025 tarihine kadar kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir. İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi teknik personelleri tarafından Dijital kimliklendirme (mikroçip takılması) işlemleri sürmektedir” ifadelerine yer verildi.