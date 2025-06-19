Keçiören Belediyesi’ne bağlı Ata, Gül ve Gülücük Çocuk Gelişim Merkezleri’nde minik öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Ankara’nın Keçiören Belediyesi’ne bağlı Ata, Gül ve Gülücük Çocuk Gelişim Merkezleri’nde minik öğrenciler ilk mezuniyet heyecanını yaşadı. 59 öğrenci, eğitim hayatlarının ilk basamağını tamamlayarak keplerini fırlattı. Mezuniyet törenine katılan aileler, bu özel ana tanıklık ederek mutluluğu ve duygusal anları birlikte yaşadı. Mezuniyet töreninde sihirbazlık gösterisi ve yüz boyama etkinliği gibi aktiviteler yapılırken, çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Mezun olan minik öğrencilere hediyeler verildi.

Mezuniyet törenine katılan Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Karadağ ve Celal Biçer, de düzenlenen törenlerde öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarı dileklerini ileterek, "Bilsinler ki Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan her zaman onların yanındadır" dedi.