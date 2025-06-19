Aydın’ın Bozdoğan ilçesi üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı..

Olay, ilçe merkezinde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İ.K. yönetimindeki aracın görüş kaybı nedeniyle öndeki araca çarpmasıyla başlayan zincirleme kazaya toplam üç araç karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, Bozdoğan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.