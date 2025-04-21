Ankara Keçiören Belediyesi, ilçedeki bozuk ve yıpranmış kaldırımları yenilemeyi sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki bozuk ve yıpranmış kaldırımların yenilenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte ilçede yürütülen altyapı çalışmalarına hız verdi. İlçe genelinde yenileme ihtiyacı görülen tüm noktaların elden geçtiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Vatandaşımız güvenli kaldırımlarda yürüsün istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana altyapı çalışmalarına büyük önem gösteriyoruz" dedi.

"Amacımız altyapı konusunda sıkıntısız bir ilçe oluşturmak"

Keçiören’de yürütülen altyapı çalışmalarıyla ilçeyi daha modern hale getirdiklerini vurgulayan Özarslan, "Vatandaşlarımızın konforu ve rahatı için altyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz ilçe genelinde çalışmalarını yürütüyor. Amacımız altyapı konusunda sıkıntısız bir ilçe oluşturmak. İlçemizin her noktasına eşit hizmet götürmek suretiyle, yıpranan ve bozulan kaldırımlarımızı ivedilikle yeniliyoruz" ifadelerini kullandı.