Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sarıyer Belediyesi’ni 3-0 mağlup etti.

Vodafone Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, ligin 14. haftasında Sarıyer Belediyesi ile karşı karşıya geldi. İstanbul Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Sarıyer Belediyesini 25-18, 25-20 ve 25-23’lik setlerle 3-0 mağlup eden Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, ligde ikinci devreye galibiyetle başladı. Antrenör Cihan Cintay yönetimindeki takım, deplasmandan mutlu ayrıldı.

Bahçelievler Belediyesini konuk edecek

Haftayı 10 puanla kapatan takım, ligin 15. haftasında ise Bahçelievler Belediyesi ile mücadele edecek. 12 Ocak 2025 Pazar günü saat 14.00’te gerçekleşecek olan karşılaşma, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ev sahipliğinde TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma, TVF Voleybol TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.